لليوم الثاني على التوالي.. إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا

أفادت وزارة الصحية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حوالي 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى استقرار عدد حالات الإصابة الخطرة عند 692 حالة.

ومنذ بداية الوباء، سجلت إسرائيل هذا العدد من الإصابات اليومية فقط في ذروة الموجة الثالثة، في النصف الثاني من يناير الماضي، عندما كان هناك ما يصل إلى 1200 مريض في حالة خطيرة.

هذا وأكد وزير الصحة، نيتسان هورويتز، أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، إلا أن إبقاء المدارس مغلقة ليس حلا.

وقال: "من الصواب أن نبدأ العام الدراسي في الوقت المحدد، لإضفاء الاستقرار على النظام.. نحن نسعى جاهدين لفتح المدارس بعد أن عانى الطلاب وأولياء الأمور من عمليات الإغلاق".

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة يوم أمس الثلاثاء، فإن حوالي 17٪ من الأطفال أظهروا نتائج كورونا إيجابية (أي أظهرت أنهم مصابون).

هذا وتوقفت مؤقتا اليوم الأربعاء عملية إجراء الاختبارات المصلية على الأطفال دون سن 12 عاما، والتي وصفت سابقا بأنها جزء كبير من استراتيجية الحكومة لنظام التعليم، بعد تسجيل العديد من المشكلات، على أن تستأنف العملية يوم غد الخميس، فقط في المناطق التي أثبتت إصابة أكثر من 12٪ من الأطفال حتى الآن بالفيروس.

المصدر: "جيروزاليم بوست"