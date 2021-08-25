إیران تستنكر بشدة انتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان

أعلن سفیر ومندوب إیران الدائم لدی مکتب منظمة الأمم المتحدة فی جنیف، اسماعیل بقائي هامانة، أن طهران تدین بشدة أي شکل من أشكال العنف والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان.

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وفي کلمته أمس الثلاثاء خلال اجتماع خاص عقد حول حقوق الإنسان في أفغانستان بمكتب منظمة الأمم المتحدة في جنیف قال المندوب الإيراني: إن "الأفغان یستحقون العیش في سلام ووئام في وطنهم وبناء علاقات طیبة مع الجوار، من دون التدخلات العسکریة غیر القانونیة".

وأضاف: أن "هذا الأمر یتحقق فقط عن طریق تشكیل حكومة شاملة وتعددیة تضم جمیع الفئات المذهبیة والقومیة في المجتمع الأفغاني. ومسیرة السلام والمصالحة یجب الإسراع بها بقیادة أفغانستانية وبتوجیه منها، ولا ینبغي تعریض مكتسبات الشعب الأفغاني للخطر".

وحول أعمال العنف في أفغانستان قال: إن "إیران تدین بشدة أي شكل من أشكال العنف والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان والقوانین الإنسانیة في أفغانستان، لا ینبغي ترك أي جریمة من دون عقاب".

وأضاف: أن "الأوضاع الراهنة في أفغانستان لیست من دون علاقة بالتدخل العسكري طویل الأمد بقیادة الولایات المتحدة الأمريكیة، التي جلبت لأفغانستان الدمار والمعاناة والیأس اللامحدود وعدم الاستقرار، ووسعت نطاق زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحمل سفیر إیران الأمريكیین المسؤولية قائلا: "إنهم لا یمكنهم التهرب من المسؤولیة تجاه العواقب الوخیمة لتواجدهم العسکري الكارثی فی أفغانستان. وإیران الدولة الجارة بعلاقاتها الوثیقة جدا مع أفغانستان استضافت علی مدة العقود الأربعة الماضیة ملایین اللاجئین الأفغان".

ودعا بقائی هامانة، المجتمع الدولي للقیام بمسؤولیته المشترکة، ومنها المساعدة بتخصیص اللقاحات المناسبة لتطعیم اللاجئین الأفغان ضد فیروس کورونا.

وأکد السفیر الإیرانی في ختام تصریحاته بأن إیران بذلت خلال العقود الماضیة کل جهودها للمساعدة بتقدم أفغانستان کدولة مستقرة وآمنة، وقال: "سنبذل کل جهودنا لتسهیل مفاوضات السلام بین الأفغان، وسنواصل ذلك".

المصدر: RT