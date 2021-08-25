بولندا توقف عمليات الإجلاء من أفغانستان لأسباب أمنية

قالت بولندا، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال مارسين برزيداتش، نائب وزير الخارجية البولندي، إن المجموعة التي تم إجلاؤها من كابل – وهي الآن في أوزبكستان - كانت "آخر مجموعة يتم إجلاؤها من جانب بولندا".

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وتستعد الدول الغربية لإنهاء عمليات مساعدة الفارين من سيطرة طالبان، قبل انسحاب آخر جنود الولايات المتحدة والناتو، المقرر في نهاية الشهر الحالي.

ويأتي القرار في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أنه سيلتزم بالموعد النهائي للإنسحاب الذي حدده في 31 أغسطس، لإنهاء الجسر الجوي المحفوف بالمخاطر من كابل.

من جهتها شددت حركة طالبان، التي استعادت السيطرة على البلاد بعد ما يقرب من 20 عامًا من الإطاحة بها في غزو قادته الولايات المتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، شددت على أن الجسر الجوي يجب أن ينتهي في 31 أغسطس، ولا يمكن تمديد هذا الموعد.

قد يؤدي أي قرار يتخذه بايدن بالبقاء لفترة أطول إلى إشعال حرب بين الحركة وقوات التحالف المتبقية في أفغانستان - التي يبلغ عددها حوالي 5800 جندي – والتي تنفذ الجسر الجوي في مطار كابل.

المصدر: أسوشيتيد برس