ثوران بركان"ايبيكو" في الشرق الأقصى الروسي

استيقظ سكان سيفيروكوريلسك في مقاطعة ساخلين، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، على ثوران عنيف لبركان "إيبيكو".

وفي حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، أطلق البركان عمودا من الرماد يبلغ ارتفاعه 3.7 كيلومتر، امتد بطول 10 كيلومترات أخرى.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أنه لا يوجد خطر على حياة وصحة الناس هناك. ولا يتوقع ظهور الرماد في المدينة أو روائح قوية جراء ثوران البركان.

و"إيبيكو" هو بركان نشط إلى حد ما، ولعدة سنوات كان يقذف ببطء الرماد، ولكن كما كتبت وسائل الإعلام المحلية، هذه المرة كان الإطلاق قويا لدرجة أن النوافذ والجدران كانت تهتز في المناطق القريبة منه.

المصدر: RT