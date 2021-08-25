الأمم المتحدة: تراجع كبير في التطعيم ضد كورونا بأفغانستان بعد سيطرة "طالبان"

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في أفغانستان تراجعت 80 بالمئة في الأسبوع الأول الذي أعقب سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل.

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وحذرت "اليونيسيف" من أن صلاحية نصف عدد الجرعات القليلة التي تسلمتها البلاد حتى الآن توشك على الانتهاء.

وقال متحدث باسم "اليونيسيف" لوكالة رويترز إنه "منذ سيطرة طالبان انخفض عدد السكان الذين تلقوا لقاحات مضادة لكوفيد-19 بنسبة 80 بالمئة".

وتشير بيانات "اليونيسيف" إلى أن الأسبوع الذي بدأ يوم 15 أغسطس شهد تطعيم 30500 شخص في 23 من 34 ولاية أفغانية، مقارنة مع 134600 في الأسبوع السابق له في 30 ولاية.

وتنسق "اليونيسيف" توزيع اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث باسم "اليونيسيف": "التراجع مفهوم مثلما هو الحال في أوقات الفوضى والصراع والطوارئ، يعطي الناس أولوية لسلامتهم وأمنهم"، وأشار إلى أن المنظمة تدعو جميع العاملين في الأطقم الصحية في أفغانستان، ومن بينهم النساء، إلى العودة إلى أعمالهم.

وامتنع المتحدث عن التعقيب بشأن ما إذا كان تراجع معدلات التطعيم ناتج كذلك عن تشكك "طالبان" المحتمل في اللقاحات، لكنه حذر من المخاطر الناجمة عن تباطؤ طويل الأمد في حملة التطعيم.

وقال المتحدث إن صلاحية نحو مليوني جرعة من لقاحات "جونسون آند جونسون" تسلمتها أفغانستان حتى الآن، تنتهي في نوفمبر القادم.

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية أنه جرى توزيع 1.2 مليون جرعة فقط من اللقاحات في أفغانستان حتى 20 أغسطس.

المصدر: رويترز