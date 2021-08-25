مستشار خامنئي: لا بد من الحفاظ على الدستور الأفغاني وسنحترم أي قرار سيتخذه الأفغان حول مستقبل بلادهم

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أنه "لا بد من الحفاظ على الدستور الأفغاني"، مؤكدا أن "طهران ستحترم أي قرار سيتخذه الأفغان حول مستقبل بلادهم".

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وفي تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، تعليقا على التطورات الأخيرة في أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على السلطة، قال على أكبر ولايتي: "الشخصيات الأفغانية البارزة تعتقد بضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم كافة المكونات".

واعتبر ولايتي أن "الأمريكيين يُطردون من أفغانستان بالقوة، وبالتالي لا يمكنهم العودة إلى هذا البلد تحت مسميات أخرى، في إطار منظمات تعليمية أو أمنية، على سبيل المثال".

وأضاف مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي: "طهران لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وبالطبع لا تتدخل إيران في الشؤون الداخلية لأي دولة، فالأمر متروك لشعب كل بلد، وشعب أفغانستان يقرر ما يجب فعله من أجل مستقبله".

واستطرد علي ولايتي: إيران، وبصفتها جارة تشترك مع أفغانستان في الكثير من الأمور، مثل التاريخ والدين والعادات، تعتقد أن فترة التوتر والأزمة التي تسبب فيها الأجانب يجب أن تنتهي، وأن يعيش شعب أفغانستان حياة كريمة".

المصدر: "تسنيم"