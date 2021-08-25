CNN: قطر ساعدت في ترتيب لقاء بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأحد زعماء طالبان

كشف مصدر أن قطر ساعدت في ترتيب لقاء وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" مع القيادي بحركة طالبان، عبدالغني برادر، يوم الاثنين الماضي، بكابل.

وقال المصدر إن اللقاء يظهر الدور الكبير الذي تلعبه قطر في مستقبل أفغانستان.

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وبرادر، هو الشريك المؤسس لطالبان ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي، وعاد برادر مؤخرا من قطر إلى أفغانستان، للمرة الأولى منذ 20 عاما، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وكانت إدارة بايدن على اتصال منتظم مع مسؤولي طالبان طوال عمليات الإجلاء، سواء على الأرض أو في الدوحة، لكن هذا اللقاء هو أعلى تبادل مباشر لوجهات النظر حتى الآن، ويؤكد وجهة النظر داخل الإدارة بأنها بحاجة إلى فهم أوضح لموقف طالبان في العديد من القضايا، مع اقتراب الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في 31 أغسطس.

المصدر: edition.cnn.com