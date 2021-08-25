مستشار خامنئي يعلق على "تهديدات نصر الله لإسرائيل"

علق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية، على تأثير تزويد إيران للبنان بالوقود، وعن إمكانية حصول تطورات مستقبلية.

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وفي مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال علي أكبر ولايتي: "إن موقف أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعمل إيران في إرسال الوقود إلى لبنان فريد ومهم للغاية إقليميا ودوليا، وكدولة صديقة قريبة من لبنان، فهذه خطوة إيجابية تم اتخاذها".

وأضاف ولايتي: "لكن حقيقة أن النظام الصهيوني يهدد بوقف السفينة هو حدث مؤسف في المنطقة ومن القضايا المهمة جدا والمحفزة لدول المنطقة والمقاومة أن القضية تم الإعلان عنها لأول مرة من قبل نصر الله، وهو ما يشبه في نوعية ما فعله الأشقاء الفلسطينيون".

وأكمل: "ذات مرة جاء الصهاينة ودمروا منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، ولأول مرة منذ احتلال فلسطين وحتى منذ الحرب العالمية الأولى، أخذ الفلسطينيون زمام المبادرة، محذرين الإسرائيليين من أنه "إذا أخطأت فسوف نتعامل معها"، بحسب "تسنيم".

واستطرد مستشار خامنئي: "هذه المرة، حذر حسن نصر الله، بسلطة تشجع شعوب المنطقة فعلا، الإسرائيليين وأنصارهم من أن "كل من يريد إيقاف السفينة التي تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، فهذه السفينة هي أرض لبنانية وسنتعامل معها"، مؤكدا أن "إسرائيل لا تجرؤ على فعل أي شيء بعد تحذيرها، وأن أي تحرك من قبل هذا النظام سوف يتم التعامل معه بطريقة غير مسبوقة، ولا شك أن هناك المزيد والمزيد من الأمل في تحقيق النصر النهائي لدول المنطقة على إسرائيل وداعميها في المنطقة".

المصدر: "تسنيم"