تركيا تعلن "تحييد" 9 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء "تحييد" 9 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، وذلك "أثناء تحضيرهم لهجوم شمال سوريا"، بحسب قولها.

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وأكدت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" أن "أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد 9 إرهابيين من حزب العمال، 8 منهم في منطقة عملية نبع السلام، وواحد في منطقة عملية درع الفرات"، حسبما ذكرت.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتحصنين بجبال شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب (التركي)، الذي تحاربه أنقرة على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: "الأناضول"