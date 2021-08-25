شرطة البرازيل تعتقل فرنسيين صعدا فوق تمثال المسيح الشهير لمشاهدة شروق الشمس

اعتقلت الشرطة البرازيلية شابين فرنسيين بعد أن صعدا على تمثال المسيح الفادي الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو، لمشاهدة شروق الشمس.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الشابين خالفا القانون بعد أن بقيا مساء الأحد في موقع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 38 مترا عند حلول الظلام، بعد انتهاء أوقات الزيارة.

وقبل الفجر دخل الشابان وسط التمثال ليخرجا من فتحة على أحد الذراعين لمشاهدة شروق الشمس فوق خليج جوانابارا المهيب، لكن مغامرتهما انتهت بعدها بقليل بعد أن أوقفتهما الشرطة.

وتم إطلاق سراح الشابين لاحقا بعد أن دفعا غرامة قدرها 1600 يورو.

ويعتبر تمثال المسيح الفادي الموقع الأكثر زيارة في العاصمة السياحية للبرازيل، حيث يستقبل ما يقرب من مليوني سائح كل عام، "لكن في النهار فقط".

المصدر: "أ ف ب"