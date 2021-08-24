رئيسة بوليفيا السابقة: لا أريد أن أعيش بعد الآن!

قالت الرئيسة البوليفية السابقة جانين آنييز، المحتجزة على ذمة المحاكمة بتهمة التحريض على التمرد والتآمر، إنها "لا تريد أن تعيش بعد الآن".

وكتبت في رسالة شاركها أفراد عائلتها عبر "تويتر": "لا أريد أن أعيش بعد الآن. يجب أن يعيش أطفالي حياتهم الخاصة. لا أريد تناول المزيد من الأدوية التي لا أعرفها. أطلب من السجانين إخباري ما هي الأدوية التي أتناولها".

وكان وزير الداخلية البوليفي، إدواردو ديل كاستيلو، قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن رئيسة البلاد السابقة "حاولت إيذاء نفسها في السجن، لكن حالتها مستقرة".

وأضاف في حديثه مع صحيفة "باجينا سيت": "يؤسفني أن أبلغكم أن السيدة جانين آنييز حاولت إيذاء نفسها في الصباح الباكر، لكننا نعلن أن صحتها مستقرة تماما"، لافتا إلى أن "لديها خدوشا صغيرة في ذراعها، ولا داعي للقلق".

وقبل أشهر، اعتقلت الشرطة آنييز، الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد وقتها، والعديد من الوزراء السابقين.

ويقول ممثلو الادعاء إن المعتقلين شاركوا في انقلاب على الرئيس آنذاك، إيفو موراليس، في عام 2019.

المصدر: RT