مدير شركة أدوية يونانية: القيود ضد غير المطعمين في البلاد "فاشية"

وصف مدير شركة أدوية يونانية بارزة القيود المفروضة في اليونان على غير المطعمين ضد فيروس كورونا بأنها "فاشية".

وقال ديميتريس ياناكوبولوس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "فيانيكس" للأدوية في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام"، يوم الثلاثاء: "لم اعتقد أنكم ستتخذون تلك الإجراءات الفاشية. كما أعتقد أنه طريقة لترهيب وابتزاز الناس لإجبارهم على تلقي اللقاح".

وأضاف، مخاطبا الحكومة اليونانية: "أنتم حكومة جميع اليونانيين، وليس نصفهم فقط".

وفي وقت سابق عارض ياناكوبولوس الإجراءات ضد المواطنين غير المطعمين، مصرا على حق كل مواطن في عدم التطعيم، وأكد أنه لا يعتزم تلقي اللقاح.

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يذكر أن ياناكوبولوس، إلى جانب شركة "فيانيكس"، يمتلك حصة أسهم في نادي "باناثينايكوس" لكرة السلة وفي شركة "سوبرفودز" لصناعة المضافات الغذائية. وله نحو 300 ألف متابع على "إنستغرام".

وكانت الحكومة اليونانية قد ألزمت المواطنين غير المطعمين بالخضوع لاختبارات مدفوعة الثمن للكشف عن فيروس كورونا مرتين في الأسبوع ليسمح لهم بالعمل أو استخدام وسائل النقل العام.

كما سيكون من المتاح زيارة المقاهي والمطاعم والحانات والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية للمطعمين فقط أو لمن تعافى من فيروس كورونا خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.

وستكون الإجراءات سارية المفعول من 13 سبتمبر حتى 31 مارس المقبل.

المصدر: "نوفوستي"