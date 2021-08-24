الصين تستنكر بث قناة بريطانية فيلما وثائقيا حول منشأ كورونا

دانت السفارة الصينية في بريطانيا بشدة القناة الرابعة البريطانية، لبثها فيلما وثائقيا بعنوان "هل تسرب كوفيد من مختبر في الصين؟".

وقالت السفارة في بيان: "يحاول الفيلم الوثائقي تحدي إجماع المجتمع الدولي والعلماء في جميع أنحاء العالم بشأن تتبع أصول فيروس كورونا، من خلال ترويج تكهنات وشائعات عديمة الأساس. إنه ممتلئ بالتشويه، ويلمح إلى نظرية مؤامرة التسرب من مختبر في ووهان بالصين، ويبالغ في هذا الأمر".

وأضاف البيان: "نحن نعارض وندين بشدة هذا التقرير الكاذب وغير العلمي الذي يخدم فقط التلاعب السياسي"، لافتا إلى أنه "يجب التوقف عن ترويج المعلومات المضللة التي تشوه الحقائق وتخلط بين الصواب والخطأ، حتى لا يتم تضليل الجمهور أو تتحول وسائل الإعلام إلى أداة تستخدمها القوى المعادية للصين للتلاعب السياسي ونشر المعلومات المضللة".

المصدر: "شينخوا"