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استطلاع: "الاشتراكيون الديمقراطيون" في ألمانيا يتقدمون على حزب ميركل لأول مرة منذ 15 عاما

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استطلاع:
Reuters LEON KUEGELER
الحملة الانتخابية لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتز
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أظهرت نتائج استطلاع رأي ألماني أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتقدم على الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) الذي تقوده أنغيلا ميركل لأول مرة منذ 15 عاما.

وأشار استطلاع أجرته مؤسسة Forsa للأبحاث، إلى أن 23% من الناخبين الألمان مستعدون للتصويت لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين مقابل 22% لحزب ميركل.

وفي المرتبة الثالثة من حيث الشعبية حزب "الخضر" بـ 18%، وبعدهم الحزب الديمقراطي الحر بـ 12% من المؤيدين.

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ويليهم حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف بـ 10% واليساريون بـ 6%.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 17 و23 أغسطس الجاري بطلب من مجموعة RTL الإعلامية. وشمل الاستطلاع ألفين و504 أشخاص، وبلغت نسبة الخطأ 2.5%.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل. وبغض النظر عن نتائجها ستترك أنغيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية بعد تشكيل حكومة جديدة، حيث يقود حزبها الزعيم الجديد أرمين لاشيت منذ يناير الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"

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