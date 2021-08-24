وزارة الدفاع الإيرانية: التعاون بين طهران وموسكو الآن في عصره الذهبي

أشاد مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد سعيد شعبانيان، اليوم الثلاثاء، بالحالة الراهنة لعلاقات التعاون بين طهران وموسكو.

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وخلال استقباله مساعد وزير الدفاع الروسي ألكساندر فومين، في طهران هنأ العميد شعبانيان بالتنظيم الناجح لمعرض "الجيش-2021" والألعاب العسكرية الدولية وقال: "إن القوات المسلحة الإيرانية فضلا عن استضافتها لعدد من الألعاب (الغوص وكأس البحر وخبراء نيران المدفعية) تشارك أيضا في عدد من الألعاب العسكرية التي تقام في دول أخرى منها روسيا".

وأضاف: "من دواعي سرورنا أن العلاقات والتعاون بين طهران وموسكو تمر الآن بأحد أفضل عهودها الذهبية في ظل إرادة كبار قادة البلدين".

وبحسب المسؤول العسكري الإيراني فقد "كانت لإيران وروسيا في مجال التعاون الإقليمي والدولي تجربة ناجحة في مكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على دولة داعش في سوريا ولحسن الحظ أن هذه التجارب الناجحة أدت إلى تفهم ورؤية مشتركة وثيقة تجاه القضايا والتطورات الإقليمية أكثر مما مضى".

وشكر مساعد الوزير روسيا على مواقفها ودعمها لرفع القيود التسليحية عن إيران في مجلس الأمن الدولي، معربا عن ثقة طهران في أن زيادة اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي الشؤون الدفاعية والعسكرية في البلدين تساعد كثيرا في تعزيز وترسيخ الثقة الثنائية ورفع مستوى التعاطي والتعاون بينهما".

المصدر: "فارس"