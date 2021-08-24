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تركيا.. 230 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

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تركيا.. 230 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 230 حالة وفاة، وأكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وحسب بيانات الوزارة فقد شهد عدد الإصابات اليوم ارتفاعا بينما تراجعت الوفيات بشكل طفيف، إذ تم تسجيل 19 ألفا و191 إصابة بالفيروس، ارتفاعا من 18 ألفا و857 إصابة مسجلة يوم أمس.

بينما تم تسجيل 230 حالة وفاة، تراجعا من 232 حالة وفاة تم تسجيلها أمس.

وفي الإحصاءات المتعلقة بالتطعيم أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 90 مليون شخص حصلوا على اللقاح.

 

المصدر: RT

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