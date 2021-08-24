فرار اثنين من أعضاء الفريق البارالمبي الأفغاني من كابل

فر اثنان من أعضاء الفريق البارالمبي الأفغاني من كابل بمساعدة مجموعة من الرياضيين الأستراليين، وفقا لنيكي درايدن، وهي أولمبية كندية سابقة وتعمل كمحامية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت درايدن إن هذين الشخصين كانا جزءا من مجموعة تضم أكثر من 50 رياضيا، حصلوا على الحماية في أستراليا، مشيرة إلى أن "عملية نقل الرياضيين وعائلاتهم لا تزال جارية. ولكن بالنسبة لنا نقلهم إلى المطار بأمان هو نجاح بحد ذاته".

وأضافت أن البطلين البارالمبيين "خرجا بأمان من أفغانستان"، دون أن تكشف عن أسميهما، مشيرة إلى أن "الأستراليين عملوا لعدة أيام للاتصال بالرياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتأمين التزام من الحكومة الأسترالية بقبولهم والحصول على التأشيرة وترتيب الأوراق، وتوجيه الرياضيين عن بعد إلى مطار كابل".

وأوضحت أن "الرياضيين وقفوا لـ48 ساعة في طابور في المطار قبل دخولهم"، وقالت: "الشيء الوحيد الذي كنا نقوله لهم استمروا بالتقدم والبقاء في الطابور، وقد فعلوا ذلك.. كل شخص سيصل إلى أستراليا فعل ذلك بمفرده".

هذا وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الرياضيين وعائلاتهم مُنحوا تأشيرات إنسانية.

وكانت اللجنة البارالمبية الأفغانية أعلنت الأسبوع الماضي أن الرياضيين في البلاد لن يشاركوا في الألعاب بسبب صعوبة مغادرة البلاد.

المصدر: "نيويورك تايمز"