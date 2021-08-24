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إجلاء ركاب طائرة بعد هبوطها بسبب هاتف محمول

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إجلاء ركاب طائرة بعد هبوطها بسبب هاتف محمول
صورة تعبيرية أرشيفية
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تم إجلاء ركاب رحلة شركة الطيران الأمريكية، ألاسكا إيرلاينز، أمس الاثنين، بعد هبوطهم في المطار الدولي الواقع بين مدينتي سياتل وتاكوما، بسبب حريق في هاتف محمول.

وقال مطار سياتل / تاكوما الدولي على صفحته على "تويتر": "في وقت سابق من هذا المساء (الاثنين)، استجابت إدارة حرائق ميناء سياتل (الوكالة الحكومية التي تشرف على ميناء ومطار سياتل) إلى تقرير حريق في عنبر الشحن برحلة طيران ألاسكا رقم 751. عند الوصول، تم احتواء الحريق والركاب، إن النيران قد حدثت في مقصورة الطائرة".

وفقًا لمجلة "Newsweek"، نقلا عن ممثل شركة الطيران، اندلع حريق في الطائرة بعد وقت قصير من هبوطها، عندما اشتعلت النيران في هاتف أحد الركاب، تم إجلاء جميع من كانوا على متنها. في الوقت نفسه، لم يتم تحديد العلامة التجارية للهاتف. وبحسب الصحيفة، تم إجلاء 128 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

المصدر: تويتر، www.newsweek.com

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