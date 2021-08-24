إجلاء ركاب طائرة بعد هبوطها بسبب هاتف محمول

تم إجلاء ركاب رحلة شركة الطيران الأمريكية، ألاسكا إيرلاينز، أمس الاثنين، بعد هبوطهم في المطار الدولي الواقع بين مدينتي سياتل وتاكوما، بسبب حريق في هاتف محمول.

وقال مطار سياتل / تاكوما الدولي على صفحته على "تويتر": "في وقت سابق من هذا المساء (الاثنين)، استجابت إدارة حرائق ميناء سياتل (الوكالة الحكومية التي تشرف على ميناء ومطار سياتل) إلى تقرير حريق في عنبر الشحن برحلة طيران ألاسكا رقم 751. عند الوصول، تم احتواء الحريق والركاب، إن النيران قد حدثت في مقصورة الطائرة".

Earlier this evening, POSFD responded to a report of a fire in the cargo hold of Alaska Airlines Flight 751. Upon arrival, the fire was contained and passengers and crew were evacuated from the aircraft. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH — Seattle-Tacoma Intl. Airport (@flySEA) August 24, 2021

وفقًا لمجلة "Newsweek"، نقلا عن ممثل شركة الطيران، اندلع حريق في الطائرة بعد وقت قصير من هبوطها، عندما اشتعلت النيران في هاتف أحد الركاب، تم إجلاء جميع من كانوا على متنها. في الوقت نفسه، لم يتم تحديد العلامة التجارية للهاتف. وبحسب الصحيفة، تم إجلاء 128 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

المصدر: تويتر، www.newsweek.com