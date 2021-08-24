إسبانيا تعلن 13 منطقة ذاتية الحكم منطقة كوارث

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم مناطق كوارث في 13 منطقة ذاتية الحكم تعرضت لحرائق غابات، حسبما ذكرته السلطات.

أوضحت الممثلة الرسمية للحكومة، وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن "ثلاثة عشر منطقة ذات حكم ذاتي فقط ستتلقى المساعدة نتيجة للحرائق التي حدثت".

وأضافت أنه سيتم تخصيص المساعدة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والإسكان والممتلكات والصناعة والمزارع.

والاعتراف كمنطقة كوارث يعني أيضا إمكانية تخصيص قروض مقابل الضمانات الحكومية والإعفاءات الضريبية والتعويضات.

وتندلع الحرائق كل صيف في إسبانيا. وهذا العام، منذ بدايته وحتى 15 أغسطس، تم تسجيل 15 حريقا كبيرا بمساحة تزيد عن 500 هكتار، ووفقا لبيانات رسمية تم إحراق أكثر من 46 ألف هكتار.

المصدر: نوفوستي