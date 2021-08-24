اليونان تفرض إجراءات صارمة على العاملين غير المحصنين ضد كوفيد

أعلنت السلطات اليونانية إجراءات أكثر صرامة ضد السكان غير الملقحين ضد فيروس كورونا، من أجل تحفيزهم على التطعيم.

وقال وزير الصحة، فاسيليس كيكيلياس، يوم الثلاثاء، إن العمال غير الملقحين في القطاعين العام والخاص، على وجه الخصوص، سيُطلب منهم إجراء اختبارين للكشف عن فيروس كورونا كل أسبوع، ودفع تكاليفهم من أموالهم الخاصة.

وبحسب الوزير، فإن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول من 13 سبتمبر 2021 إلى 31 مارس من العام المقبل. وتم تخفيض تكلفة الاختبار، الذي يجب إجراؤه في المراكز الطبية الخاصة، من 20 يورو إلى 10 يورو.

ويتوجب على العمال غير الملقحين، بالإضافة إلى العاملين في السياحة والمطاعم وعدد من المجالات الأخرى، إجراء اختبار سريع واحد في الأسبوع.

في حين سيتعين على المعلمين غير الملقحين وموظفي السياحة وخدمات الطعام، وأولئك المشاركين في تسجيل البرامج التلفزيونية، إجراء اختبارين سريعين في الأسبوع. وستوفر الدولة لأطفال المدارس والطلاب اختبارين مجانيين.

وأضاف الوزير أنه سيتعين على المسافرين إجراء اختبار سريع في المراكز الخاصة قبل 48 ساعة من السفر (بالطائرة أو القارب أو القطار أو الحافلة بين المدن) بتكلفة 10 يورو، على نفقتهم الخاصة.

كما أكد الوزير أن الدولة ملزمة بضمان عودة اجتماعية عادلة للحياة الطبيعية، حيث أصبح لقاح فيروس كورونا متاحا للجميع، لم يعد من الممكن تعليق الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم إتخاذ هذه التدابير ضد غير الملقحين لسببين: "وقف انتقال الفيروس وإمكانية حدوث طفرات جديدة، وحماية نظام الرعاية الصحية من زيادة عدد الحالات الشديدة".

المصدر: تاس