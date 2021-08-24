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أنقرة: عدد كبير من الأتراك لا يريد العودة من أفغانستان

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أنقرة: عدد كبير من الأتراك لا يريد العودة من أفغانستان
Reuters MURAD SEZER
مهاجرون معظمهم من أفغانستان احتجزتهم قوات الأمن التركية في مدينة فان الحدودية
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "أنقرة تمكنت من إجلاء 1404 أشخاص من أفغانستان، حتى الآن".

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وأوضح  تشاووش أوغلو أن من بين الذين تم إجلاؤهم، 1061 من المواطنين الأتراك، و343 من دول عدة".

وأضاف تشاووش أوغلو: "بسبب وجود قواتنا في المطار، طلب العديد من الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مساعدتنا في إجلاء أفرادها"، مشيرا إلى أن "تركيا قدمت لهم المساعدة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأشار إلى أن "هناك نحو 4500 مواطن تركي في أفغانستان، ولكن نحو 200 فقط لا يزالون ينتظرون الإجلاء".

وتابع وزير الخارجية التركي: "اتصلنا بكل واحد منهم...عدد كبير منهم قالوا إنهم لا يرغبون في العودة"، لافتا إلى أن "هؤلاء بينهم أشخاص لديهم أعمال أو وظائف أو متزوجون من مواطنين أفغان".

وأكمل: "السلطات بالطبع تحترم قراراتهم، ولكننا قدمنا أيضا الاقتراحات والتحذيرات الضرورية".

المصدر: "الأناضول"

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