 
مباشر

وزارة الدفاع التركية تعلن عن عملية ضخمة لقواتها في العراق (فيديو)

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تعلن عن عملية ضخمة لقواتها في العراق (فيديو)
Reuters FAISAL MAHMOOD
طائرة حربية تركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4kj

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن "الوزير، خلوصي أكار، أشرف من مركز عمليات القوات الجوية، على عملية تدمير 28 هدفا لعناصر "حزب العمال الكردستاني"، بشمال العراق".

إقرأ المزيد
سوريا.. جرحى بانفجار شاحنة في ريف حلب (فيديو)
سوريا.. جرحى بانفجار شاحنة في ريف حلب (فيديو)

وقامت الوزارة بنشر صور ومشاهد للعمليات الجوية ، لافتة إلى أنها "استهدفت 28 هدفا لإرهابيي "بي كا كا"، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية".

وبحسب وكالة الأناضول، رافق أكار في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدي القوات البرية، الفريق موسى أف سيفر، والبحرية، عدنان أوزبال.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا