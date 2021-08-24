وزارة الدفاع التركية تعلن عن عملية ضخمة لقواتها في العراق (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن "الوزير، خلوصي أكار، أشرف من مركز عمليات القوات الجوية، على عملية تدمير 28 هدفا لعناصر "حزب العمال الكردستاني"، بشمال العراق".

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وقامت الوزارة بنشر صور ومشاهد للعمليات الجوية ، لافتة إلى أنها "استهدفت 28 هدفا لإرهابيي "بي كا كا"، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية".

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde, TSK Komuta Kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Asos’taki operasyon, 200 km derinlikte ve 20’den fazla uçağın katılımı ile icra edildi.https://t.co/goGF13Lafm#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/kh23f1wT66 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021

وبحسب وكالة الأناضول، رافق أكار في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدي القوات البرية، الفريق موسى أف سيفر، والبحرية، عدنان أوزبال.

المصدر: "الأناضول"