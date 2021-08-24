الشرطة الأوكرانية توقف مواطنا أمريكيا كان يرتدي قميصا كتب عليه "روسيا"

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الاثنين، عن توقيفها مواطنا أمريكيا كان يتجول في مدينة خاركوف وهو يرتدي قميصا كتب عليه "روسيا".

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وأفادت شرطة خاركوف بأنه تم احتجاز الرجل خلال مراسم رسمية لرفع علم أوكرانيا في بوتيومكينسكايا وسط المدينة.

واتهمت الشرطة الأمريكي بأنه كان يتصرف "بطريقة استفزازية وتسبب في مشاجرة مع المواطنين".

وقال الأمريكي، حسب فيديو يوثق الحادث، إنه لم يفعل أي شيء يستحق مثل هذا الإجراء، واصفا عناصر الشرطة بالعنصريين "الذين لا يحبون الروس بسبب السياسة"، كما هدد بأنه سيتصل برئيس بلاده، جو بايدن.

وأكدت وسائل إعلام لاحقا أن الرجل مواطن أمريكي لكنه ولد في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"