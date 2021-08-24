نيقوسيا: سحب جوازات السفر من مسؤولين قبارصة أتراك بسبب "أعمال عدائية ملموسة"

قررت حكومة قبرص، الاثنين، سحب جوازات السفر من مسؤولين قبارصة أتراك في الشطر الشمالي من الجزيرة بسبب "أعمال عدائية ملموسة".

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وقال المتحدث باسم الحكومة، ماريوس بيليكانوس، إن القرار اتخذ على خلفية مساع يبذلها أتراك وقبارصة أتراك لفتح منطقة فاروشا المغلقة، لكنه لم يحدد أسماء المسؤولين في "جمهورية شمال قبرص التركية"، الذين سيتم سحب جوازاتهم.

وذكر بيليكانوس أن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم إلغاء أو عدم تجديد أو عدم إصدار جوازات سفر تابعة لجمهورية قبرص لعدد من الأشخاص الذين هم إما مشاركون في ما يسمى مجلس الوزراء للدولة المزعومة وإما أعضاء في لجنة فتح فاروشا"، في إشارة إلى "جمهورية شمال قبرص التركية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القبرصية.

وأوضح بيليكانوس أن هؤلاء الأشخاص "يقوضون بأفعالهم سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها بما يتعارض مع أحكام الدستور".

وأضاف أن "هؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذين يقومون بأعمال عدائية ملموسة ضد جمهورية قبرص لتعزيز تنفيذ خطط تركيا لتغيير وضع فاروشا المغلقة، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار قد أعلنا الشهر الماضي عن خطط لإعادة فتح المنتجع السابق المهجور منذ الغزو التركي للجزيرة في العام 1974، بشكل جزئي.

المصدر: "فرانس برس"