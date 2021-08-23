باكستان تدعو المجتمع الدولي للحوار مع "طالبان"

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي المجتمع الدولي للحوار مع حركة "طالبان" في أفغانستان.

ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية عن الوزير قوله، إن "المجتمع الدولي يجب أن يبقى على اتصال بـ"طالبان" في أفغانستان".

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وأضاف الوزير أنه خلال الأيام المقبل سيقوم بجولة في إيران وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وأكد شاه محمود قريشي أن باكستان تعتزم المساهمة في إحلال السلام في أفغانستان، وتأمل بأن تعمل الدول الأخرى نفس الشيء.

المصدر: "تاس"