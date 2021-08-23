 
مباشر

البنتاغون: ولادة 3 أطفال خلال رحلات الإجلاء من أفغانستان

أخبار العالم

البنتاغون: ولادة 3 أطفال خلال رحلات الإجلاء من أفغانستان
Reuters ASVAKA NEWS
حشد من الناس في محيط مطار كابل.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4i0

أعلنت قائد قيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال ستيفن لايونز، عن ولادة 3 أطفال على الأقل على متن الطائرات التي تنفذ رحلات الإجلاء من أفغانستان.

إقرأ المزيد
البنتاغون يوضح ملابسات إطلاق النار في محيط مطار كابل
البنتاغون يوضح ملابسات إطلاق النار في محيط مطار كابل

وقال لايونز، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "يسعدني كثيرا أن أنقل نبأ عن ولادة طفل على متن رحلة منفذة من قاعدة رامشتاين (الألمانية). في الحقيقة ولد أكثر، 3 حسب معلوماتي الأخيرة، رغم أننا لا نحسبهم رسميا".

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابل لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت حركة "طالبان" المتشددة، التي سيطرت على كابل ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء، قائلة إنها لا تنوي الموافقة على أي تمديد.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا