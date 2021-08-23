البنتاغون: ولادة 3 أطفال خلال رحلات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت قائد قيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال ستيفن لايونز، عن ولادة 3 أطفال على الأقل على متن الطائرات التي تنفذ رحلات الإجلاء من أفغانستان.

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وقال لايونز، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "يسعدني كثيرا أن أنقل نبأ عن ولادة طفل على متن رحلة منفذة من قاعدة رامشتاين (الألمانية). في الحقيقة ولد أكثر، 3 حسب معلوماتي الأخيرة، رغم أننا لا نحسبهم رسميا".

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابل لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت حركة "طالبان" المتشددة، التي سيطرت على كابل ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء، قائلة إنها لا تنوي الموافقة على أي تمديد.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات