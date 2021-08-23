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رئيس وزراء إثيوبيا ونظيره الإسرائيلي يتفقان على "تعزيز التعاون"

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رئيس وزراء إثيوبيا ونظيره الإسرائيلي يتفقان على
Reuters Tiksa Negeri
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي، نافتالي بينيت، خلال اتصال هاتفي، على تعزيز التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل.

وقال أبي، في تغريدة نشرها مساء الاثنين: "سعدت بإجراء محادثات مع بينيت في وقت سابق من اليوم حول قضايا ثنائية ودولية. تعهدنا بمواصلة تعزيز التعاون بين بلدينا".

وسبق أن زار أبي إسرائيل في سبتمبر 2019 حيث وقع الجانبان اتفاقات في مجالات الزراعة والمياه والري والصحة والعلوم وتكنولوجيا.

المصدر: RT

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