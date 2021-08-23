وزير الداخلية الفرنسي: أفغاني نقل إلى بلادنا قد يكون على صلة بـ"طالبان"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن أفغانيا تم إجلاؤه إلى فرنسا من قبل سلطات البلاد ويفترض أنه قريب من حركة "طالبان" وضع تحت المراقبة إلى جانب 4 آخرين مقربين منه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دارمانين، اليوم الاثنين، أن هؤلاء الرجال الـ5 يخضعون لـ"إجراء فردي للرقابة الإدارية والمراقبة" (ميكا)، المنصوص عليه في إطار قوانين مكافحة الإرهاب.

وأوضح وزير الداخلية: "حتى لو أن هذا الشخص ساعد بشكل كبير في إخلاء السفارة الفرنسية، نعتقد أنه قد يكون على صلة بطالبان".

وفقا للمرسوم الوزاري، اعترف هذا الرجل بانتمائه للحركة وأقر بحمله السلاح باعتباره مسؤولا عن حاجز طريق لـ"طالبان" في كابل.

المصدر: "فرانس برس"