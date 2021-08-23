رئيسي: جهود طهران لم تتوقف لتحقيق الاستقرار في أفغانستان

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه "منذ بدء التدخل الأمريكي في الشؤون الأفغانية لم تحظ أفغانستان بوضع جيد"، مشددا على أن "جهود طهران لم تتوقف لتحقيق الاستقرار في أفغانستان".

وفي اتصال مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، شدد رئيسي على أنه "يجب على التيارات الأفغانية اعتبار انسحاب القوات الأمريكية نقطة تحول لتحقيق نموذج حكم مقبول للجميع".

وقال: "مستعدون للتعاون مع كل الحكومات التي تتحلى بالمسؤولية لتحقيق السلام والاستقرار بأفغانستان".

المصدر: RT