سلطات فيتنام تنشر قوات للجيش لفرض تطبيق عزل عام في أكبر مدن البلاد

نشرت السلطات الفيتنامية قوات من الجيش، يوم الاثنين، في شوارع مدينة هوشي منه للمساعدة في فرض عزل عام في هذا المركز التجاري للبلاد الذي أصبح أسوأ بؤرة لانتشار فيروس كورونا فيها.

وأكد شهود وصور نشرت في وسائل الإعلام الحكومية، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن الجنود قاموا اليوم بفحص تصاريح السكان في الشوارع.

وبدأت عمليات شراء محمومة في متاجر السوبر ماركت في المدينة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة في مطلع الأسبوع، قبل بدء سريان العزل العام الصارم الاثنين ومنع السكان من مغادرة منازلهم.

ويأتي أصعب أمر شهدته فيتنام حتى الآن، وسط ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات.

وبدأت المدينة في فرض قيود على الحركة أوائل الشهر الماضي، لكن الإصابات استمرت في الارتفاع بعد أن قالت السلطات إنه لم يكن هناك تطبيق صارم بما فيه الكفاية للقيود.

وقالت وزارة الصحة إن مدينة هوشي منه سجلت في المجمل 176 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" و6670 حالة وفاة، أي نصف إجمالي الإصابات في فيتنام و80% من الوفيات.

المصدر: "رويترز"