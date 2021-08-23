معارضة تركية تشبه أردوغان بالمقاول وتدعو جونسون إلى الحذر

شبهت زعيمة حزب الخير التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ"المقاول"، وذلك بعد إعلان بريطانيا عن نيتها إنشاء مراكز للاجئين الأفغان في تركيا، وحذرت رئيس الوزراء البريطاني من هذه الخطوة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، علقت ميرال أكشنار، زعيمة الحزب المعارض، على تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن بلاده تخطط لإنشاء مراكز للاجئين الأفغان في دول مثل باكستان وتركيا، وقالت أكشنار: "من أجل حماية مقعدك يا أردوغان، هل أصبحت مقاولا من الباطن للبريطانيين؟".

Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın @RTErdogan? https://t.co/djmnemPPkR — Meral Akşener (@meral_aksener) August 22, 2021

كما نشرت أكشنار تغريدة حذرت فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من هذه الخطوة، قائلة: "إن مثل هذه الاتفاقات بشأن اللاجئين الأفغان تتعارض مع إرادة الشعب التركي، وبالتالي فهي غير شرعية في نظرنا".

وأضافت: "عندما يرحل السيد أردوغان بعد الانتخابات القادمة، لن نسمح بمثل هذه المعسكرات على أرضنا... كن حذرا".

Mr. Prime Minister @BorisJohnson;



Such agreements on Afghan refugees are against the will of Turkish people and thus illegitimate in our regards.



When Mr. Erdoğan is gone after the next election, we will not allow such camps on our soil.



Be warned. https://t.co/ZVxaBreTCr — Meral Akşener (@meral_aksener) August 22, 2021

المصدر: RT