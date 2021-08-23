"فايزر" يحصل على الموافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الموافقة الكاملة على استخدام لقاح "فايزر" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق، مما يجعله أول لقاح يجتاز هذه العقبة التنظيمية النهائية.

وقالت مفوضة الهيئة بالإنابة الدكتورة جانيت وودكوك في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح هي علامة فارقة، في الوقت الذي نواصل فيه محاربة جائحة كوفيد -19. في حين أن ملايين الأشخاص قد تلقوا بالفعل لقاحات كورونا بأمان، فإننا ندرك أن موافقة الهيئة على اللقاح تعزز الثقة لدى الأفراد للحصول على اللقاح".

وأضافت: "هذه الخطوة تجعلنا نقترب من تغيير مسار هذا الوباء في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "هذه خطوة في إقناع بعض الأشخاص المترددين في الحصول على اللقاح".

هذا ووجد استطلاع لمؤسسة Kaiser Family Foundation في يونيو أن 3 من كل 10 بالغين غير محصنين لديهم قابلية أكثر للحصول على اللقاحات، إذا تمت الموافقة على اللقاح بالكامل.

المصدر: nbc news