دراسة إسرائيلية: الجرعة الثالثة من "فايزر" توفر 4 أضعاف الحماية

توصلت دراسة أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر-بيونتيك" توفر أربعة أضعاف الحماية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدراسة أن "الجرعة الثالثة التعزيزية توفر أربعة أضعاف الحماية التي توفرها جرعتان ضد الإصابة، وتحديدا لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر".

وفي يوليو، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها لاحظت انخفاض فعالية لقاح "فايزر-بيونتيك" من أكثر من 90 في المئة إلى حوالى 64 في المئة مع انتشار بعض السلالات الجديدة، وهذا يعني أن الشخص الذي تم تطعيمه سيحتاج إلى جرعة معززة من اللقاح للبقاء محميا من سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات الناشئة حديثا.

وأفضت نتائج تلك الدراسة إلى أن الجرعة التعزيزية (الثالثة) توفر الحماية من الأعراض الخطيرة، والحاجة لتلقي الرعاية الصحية في المستشفى بنسبة تصل لخمسة إلى ستة أضعاف عن الجرعتين.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قد سمحت مؤخرا بمنح جرعة لقاح إضافية من لقاحي "فايزر" أو "موديرنا" لذوي المناعة الضعيفة لحمايتهم بشكل أفضل من كورونا.

في المقابل، طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد-19 التنشيطية، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها.

المصدر: "واشنطن بوست"