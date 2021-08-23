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ألمانيا: بحثنا مع طالبان إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان

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ألمانيا: بحثنا مع طالبان إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان
Reuters MARC TESSENSOHN
عمليات الإجلاء من أفغانستان عبر القوات الألمانية
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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن "برلين تبحث سبل إجلاء الأشخاص من أفغانستان إلى ما بعد نافذة الفرصة لإخراجهم من مطار كابل".

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وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: "ما دام الوضع على الأرض يسمح بذلك، فإننا نريد إبقاء الجسور الجوية نشطة وإجلاء الناس من مطار كابل".

وأضاف المتحدث: "مع ذلك ، نحن نفكر بالفعل فيما بعد هذه الفترة، ونحاول بالفعل إيجاد حلول للفترة التالية"، مشيرا إلى أن "ألمانيا كانت تتحدث مع حركة "طالبان" حول تمكين أكبر عدد ممكن من الناس من مغادرة أفغانستان".

المصدر: "رويترز"

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