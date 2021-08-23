أردوغان: نجري محادثات دولية دبلوماسية مكثفة حول مستجدات أفغانستان والهجرة غير النظامية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن أنقرة "تجري محادثات دبلوماسية مكثفة على الصعيد الدولي بشأن مستجدات الأوضاع في أفغانستان والهجرة غير النظامية".

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وقال رجب طيب أردوغان: "سنواصل اتباع كافة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الاستقرار في منطقتنا وحماية بلادنا من موجات الهجرة غير النظامية".

وأعلن أردوغان، أمس الأحد، أن "بلاده لا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين".

وفي اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قال أردوغان: "تركيا تستضيف حاليا 5 ملايين لاجئ، ولا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين".

المصدر: "الأناضول"