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طالبان تعين حاكما بالإنابة لـ"مصرف أفغانستان"

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طالبان تعين حاكما بالإنابة لـ
Reuters STRINGER
المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد
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أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، عن تعيين حاكم بالنيابة لـ"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "تم تعيين الحاج محمد إدريس حاكما بالنيابة لبنك "دا أفغانستان" من قبل قيادة الإمارة الإسلامية، لغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

المصدر: RT

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