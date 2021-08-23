منظمة الصحة العالمية مستاءة من تعثر إيصال إمداداتها لأفغانستان بسبب قيود مطار كابل

قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 طن من الإمدادات الطبية، كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، إيناس همام، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز": "كانت (الإمدادات) جاهزة، وتشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال، وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع. لكن الآن وبعد إغلاق مطار كابل أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها".

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وذكرت أن المنظمة تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي، حيث تخزن المنظمة الشحنات هناك، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابل لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص الموجودين حاليا في أراضيه.

المصدر: رويترز