إيران: قصف "عين الأسد" لم يكن ردا على مقتل سليماني

أكدت إيران أن "الهجوم على قاعدة "عين الأسد" العسكرية، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، في العراق، لم يكن ردا على مقتل قائد فيلق القدس السابق الراحل بالحرس الثوري، قاسم سليماني".

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الهجوم على قاعدة عين الأسد كان ردا على اعتداء الولايات المتحدة، وليس ردا على مقتل اللواء سليماني".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في 8 يناير الماضي، "استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 01:20، في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".

وكان قد لقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير الماضي.

المصدر: RT