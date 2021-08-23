بايدن متحدثا عن أفغانستان: اتخذت القرار الصائب بعدم إرسال المزيد من الشباب والشابات إلى الحرب

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن اقتناعه التام بأنه اتخذ القرار الصحيح بشأن أفغانستان.

وقال بايدن في حديث بالبيت الأبيض: "مهمتي هي إصدار الأحكام التي لا يقدر عليها أي شخص آخر، أو لا يريدها. لقد فعلت ذلك، وأنا على يقين بأني محق تماما في عدم اتخاذ قرار بإرسال المزيد من الشباب من الرجال والنساء إلى الحرب".

ورد بايدن بذلك على طلب للتعليق على استطلاعات رأي تفيد بأن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي تتطور بها الأحداث في أفغانستان، مشيرا أيضا إلى أنه لم يطلع على هذه الاستطلاعات.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعن مؤخرا أن بلاده أجلت من أفغانستان منذ يوليو 33 ألف شخص، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "طالبان" تتعاون مع الولايات المتحدة في توسيع المنطقة الآمنة حول مطار كابل.

المصدر: نوفوستي