الخارجية الروسية: إرسال قوات إلى أفغانستان أمر غير مطروح وطالبان لاتحتاج إلى دعم عسكري

قال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن مسألة إرسال فرقة عسكرية إلى أفغانستان غير مطروح، وطالبان لا تحتاج إلى دعم عسكري من أي جهة.

وأضاف سيرومولوتوف: "هذا الموضوع (إرسال قوات روسية إلى أفغانستان) غير مطروح، ومثل هذه الخطوة لن تتوافق مع مصالحنا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات الأفغانية الجديدة في إعادة النظام في البلاد ولا تحتاج إلى دعم عسكري من أحد".

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كما لفت سيرمولوتوف إلى أن روسيا لن تستعجل في رفع حركة "طالبان" من قائمة الإرهاب، ولن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة، ، إلا بعدما ترى خطواتها العملية.

وفي تصريح سابق للممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قال إنه لم تتحقق بعد شروط رفع "طالبان" من قوائم العقوبات.

ووفقا له، لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه.

المصدر: نوفوستي