مبعوثان أمريكي وكوري جنوبي يناقشان سبل إعادة بيونغ يانغ للمفاوضات

يبحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، سونج كيم، مع نظيره الكوري الجنوبي سبل اجتذاب بيونغ يانغ للعودة للمفاوضات بشأن برامج أسلحتها النووية والصواريخ الباليستية.

ووصل كيم إلى سيؤل يوم السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه اجتمع مع وزير الخارجية، تشونج إيوي يونج، في مقر إقامة الوزير يوم الأحد حيث ناقشا سبل استئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بشكل سريع.

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وتأتي الزيارة مع انتهاء تحسن قصير في العلاقات بين الكوريتين في يوليو تموز وبدء مواجهة جديدة بسبب التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تثير أزمة أمنية.

وبدأت التدريبات التي تستمر تسعة أيام في 16 أغسطس مع التزام وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بالصمت إزائها حتى الآن على الرغم من المخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة صاروخية أو اتخاذ إجراءات أخرى للتأكيد على رفضها لتلك التدريبات.

من جهتها قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة للدبلوماسية لكن المبادرات الأمريكية تبدو جوفاء مع استمرار "الأعمال العدائية" مثل التدريبات.

المصدر: رويترز