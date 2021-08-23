الخارجية الروسية: لن نتعجل في رفع حركة "طالبان" من قائمة الإرهاب

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن روسيا لن تتعجل في رفع حركة "طالبان"، من قائمة الإرهاب، ولن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة، إلا بعدما ترى خطواتها العملية.

وأضاف سيرومولوتوف، : "لا نعتزم الاستعجال في رفع حركة طالبان، المحظورة في روسيا، من قائمة الإرهاب وكذلك الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة".

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وأضاف: "سنركز على الخطوات العملية للسلطات الأفغانية الجديدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار الدبلوماسي إلى أن حركة طالبان أعلنت إنهاء الأعمال العدائية، والعفو عن المسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين خدموا وحدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وأكدت عزمها على احترام حقوق المرأة، والبدأ في استعادة النظام العام وأمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وفي تصريح سابق للممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قال إنه لم تتحقق بعد شروط رفع "طالبان" من قوائم العقوبات.

ووفقا له، لا يمكن القيام بهذا الإجراء إلا عندما تبدأ مفاوضات ذات مغزى بين الأطراف الأفغانية، والتوصل إلى جدول أعمال واضح ودقيق والاتفاق عليه.

المصدر: نوفوستي