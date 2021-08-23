رئيس أوكرانيا يأمر بحجب مواقع إلكترونية لـ 12 شركة روسية

وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأحد، على مرسوم يقضي بحجب مواقع إلكترونية لـ12 شركة روسية لمنع الموطنين في بلاده من الوصول إليها.

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ونشر مكتب زيلينسكي المرسوم الذي يصادق على قرار مجلس الأمن القومي الأوكراني لحجب مواقع الشركات الـ12، بينها صفحات وسائل إعلام وجمعيات تاريخية وخيرية، إضافة إلى موقعين تقول كييف إنهما على صلة برئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين.

ويأتي هذا الإجراء في ظل توتر سياسي كبيرا يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف، التي أسفرت عن تغير السلطة في أوكرانيا جراء مظاهرات، اعتمد بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية أوكرانية-أوكرانية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

المصدر: وكالات