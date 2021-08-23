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ولاية أمريكية تتوعد المصابين بكورونا بالسجن وغرامات باهظة في حالة معينة

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ولاية أمريكية تتوعد المصابين بكورونا بالسجن وغرامات باهظة في حالة معينة
Reuters JE/JRB
تدابير احترازية ضد كورونا في الولايات المتحدة
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أصدرت ولاية مسيسيبي الأمريكية تحذيرا شديد اللهجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وطالبتهم بعزل أنفسهم في المنازل 10 أيام على الأقل.

وقالت سلطات الولاية إن الامتثال لهذا الإجراء سيجنب المصابين عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول الصحة في الولاية، توماس دوبس، قوله إن "العقوبات ستطال مخترقي التعليمات اعتبارا من اليوم، لاسيما أن العزل المنزلي أصبح ضرورة وسط ارتفاع كبير في الإصابات خلال الموجة الرابعة، إذ بلغ معدل الحالات اليومية 4300 إصابة، أي ضعفي الرقم المسجل في الموجة الثانية من الوباء يناير الماضي".

وأضاف أنه لكون كوفيد-19 مرضا يهدد الحياة، فقد تضطر محاكم الولاية للجمع بين العقوبتين معا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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