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21 قتيلا على الأقل و50 مفقودا في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

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21 قتيلا على الأقل و50 مفقودا في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية
Reuters
فيضانات في الولايات المتحدة (أرشيف)
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أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية عن مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة لعدة مناطق في الولاية.

وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين، وقال إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة".

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مشاهد جوية لأضرار الفيضانات الكارثية في ولاية تينيسي الأمريكية

وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت.

وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية.

 وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.

المصدر: "رويترز"

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