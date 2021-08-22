دراسة إسرائيلية: الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر"/"بيونتيك" ضد كورونا تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة

أظهرت دراسة نشرت نتائجها وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر"/"بيونتيك" الواقي من فيروس كورونا عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة.

وأكدت الدراسة، التي نشرت بياناتها في اجتماع لجنة خبراء بالوزارة يوم الخميس ونشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، دون عرض كامل للتفاصيل، أن الجرعة الثالثة تزيد بشكل ملموس الحماية من عدوى "كوفيد-19" والمرض الشديد بين الأفراد في سن الستين وما فوق، وذلك مقارنة بأناس حصلوا على الجرعتين فقط.

وقال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الستين وما فوق بعد الحصول على الجرعة الثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على الجرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.

وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة "مكابي" الإسرائيلية للرعاية الصحية الأسبوع الماضي وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.

المصدر: RT