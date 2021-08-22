الحرس الثوري الإيراني: تخطينا التنافس الإقليمي في المجالات العسكرية بصورة كاملة

قال قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، إن إيران "تخطت التنافس الإقليمي في المجالات العسكرية بصورة كاملة"، مبينا أن "الفضل في ذلك، يعود للمرشد علي خامنئي".

وأضاف زاده: "في مجال الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ننافس العالم. ربما في المجالات الاقتصادية طموحنا يكون إقليميا، لكن في المجالات العسكرية تخطينا التنافس الإقليمي بصورة كاملة".

وتابع: "المرشد علي خامنئي كان أول من حفزنا على دخول مجال إنتاج الصواريخ من خلال الهندسة العكسية على بعض من الصواريخ القليلة التي تمكنا من شرائها بعام 1984".

وقال: "في الدفاعات الجوية كان من المقرر أن نقوم بشراء أنظمة دفاعات جوية من روسيا بعد عام 2003، لكن المرشد قال إنه يفضل أن نعمل على إنتاج دفاعات جوية بالاعتماد على قدراتنا الداخلية ووصلنا اليوم إلى إنتاج أنظمة متطورة".

وأضاف حاجي زاده: "كنا نود الشروع بإنتاج الطائرات الحربية، لكن المرشد وجه الجيش بالاهتمام بهذا الأمر لنتفرغ لإنتاج الصواريخ والمسيرات.. الآن بات الجميع يدرك أهمية المسيرات في المواجهات العسكرية بعد أن كان يؤكد عليها المرشد منذ سنوات".

المصدر: RT