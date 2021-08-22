وزيرة الخارجية النرويجية تكذّب تصريحات سياسي قال إن حكومة البلاد "قطعت العلاقات" مع روسيا

انتقدت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إيريكسن سورايده تصريحات يوناس غار ستوره، المرشح لمنصب رئيس الوزراء عن حزب العمل النرويجي، الذي قال إن حكومة بلاده "قطعت العلاقات" مع روسيا.

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وكان ستوره، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الفترة من 2005 إلى 2012، ذكر مؤخرا أن على الحكومة النرويجية أن تعمل المزيد لضمان بقاء الاتصالات السياسية مع روسيا على الرغم من التوتر الحالي في العلاقات بين موسكو والغرب. ووعد السياسي بأنه سيخوض نهجا "أكثر نشاطا" إزاء روسيا في حال شغله منصب رئيس الوزراء.

ونقلت شبكة NRK النرويجية للإذاعة والتلفزيون عن سورايده تعليقها على تصريحات ستوره هذه: "ما قاله غير صحيح وهو يعرف ذلك، وأقصد مزاعمه حول بؤس حالة الاتصالات السياسية بين روسيا والنرويج. فقد التقيت وزير الخارجية الروسي مرتين خلال السنة الجارية وحدها".

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها نجحت في تحقيق التوازن بين سعيها للتعامل مع روسيا كدولة مجاورة لها وتمسكها بالعقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا عام 2014.

وتابعت سورايده: "يعرف ستوره تمام المعرفة أننا متمسكون بالاتصالات السياسية مع روسيا بل وأننا نتجاوز في ذلك دولا أخرى كثيرة".

المصدر: NRK