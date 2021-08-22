وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن "تحالف معتدل وبراغماتي" في المنطقة

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بتبلور تحالف إقليمي جديد لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن لابيد قوله اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني نيكولاس ديندياس والقبرصي نيكوس خريستودوليديس إن هذا التحالف يشمل كلا من الإمارات والبحرين والأردن ومصر وقبرص واليونان ودولا أخرى.

وتابع لابيد أن هذا التحالف يلعب "دورا رئيسيا في التغير الذي تشهده المنطقة الآن"، واصفا إياه بأنه "تحالف معتدل وبراغماتي يتسم برؤية بعيدة المدى".

بدوره، أكد وزير الخارجية اليوناني دندياس أن اجتماع اليوم تطرق إلى "تطورات مقلقة للغاية في المنطقة بشكل أوسع"، مستنكرا المسؤولين عن "ترويج التطرف الطائفي والإرهاب واستخدام الهجرة كأداء لممارسة السياسات الخارجية".

وأولى دندياس اهتماما إلى وصول حركة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان "التي قالت إنها ترى في تركيا شريكا لها".

وأقر دندياس بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول قطاع غزة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية القبرصي خريستودوليديس اجتماع اليوم بأنه "تأكيد واضح للطابع الاستراتيجي للتعاون" بين الدول الثلاث.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"