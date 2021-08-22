طوني بلير: بايدن طبق شعارا سياسيا أحمق بانسحابه من أفغانستان

انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير الرئيس الأمريكي جو بايدن إثر قراره الانسحاب من أفغانستان، ما سمح لحركة "طالبان" بتولي السلطة هناك.

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وقال بلير، الذي قاد بريطانيا إلى الحرب في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة في عام 2001، في مقال نشر يوم السبت على الموقع الإلكتروني لمعهد التغيير العالمي التابع له، إن الانسحاب العسكري تم "امتثالا لشعار سياسي أحمق" بشأن إنهاء "الحروب الأبدية".

وأضاف بلير أن "قرار الانسحاب من أفغانستان بهذه الطريقة لم يكن مدفوعا باستراتيجية كبرى بل مدفوعا بالسياسة".

وكسر بلير صمته وسط تفاقم الفوضى في مطار كابول، وفي الوقت الذي أصدرت فيه الولايات المتحدة تحذيرا أمنيا يوم السبت، حيث حثت مواطنيها على تجنب المطار.

المصدر: وكالات